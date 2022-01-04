«Фиорентина» объявила о переходе Иконе из «Лилля»

Дата публикации: 04-01-2022

В «Twitter» итальянской «Фиорентины» появилась информация о подписании соглашения с Жонатаном Иконе, ранее выступавшим в составе «Лилля».



Презентация новичка запланирована на 4 января. Вингер заключит с «фиалками» контракт, рассчитанный до лета 2026 года. В «Фиорентине» Иконе взял себе 11 номер. По информации «Transfermarkt», переход француза обошелся итальянской команде в 14 млн евро.



Иконе воспитывался в академии «Пари Сен-Жермен» и даже провел 7 встреч за основу клуба. Его переход в «Лилль» состоялся в 2018 году. Сумма сделки составила 5 000 000 евро.



В сезоне 2021/2022 Жонатан выходил на поле в 25 поединках, в которых отметился 2 забитыми мячами и 2 результативными пасами.