Жоан Лапорта: "Холанд в "Барселоне"? Топ-футболисты хотят играть за нас"

Дата публикации: 04-01-2022

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал слухи, что каталонский клуб может подписать норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Холанд в "Барселоне"? Мы работаем над тем, чтобы построить топ-клуб. Все возможно, если мы будем делать все правильно, а я уверен, что мы будем. Топ-футболисты хотят играть за нас", — цитирует Лапорту Marca.



В нынешнем сезоне Холанд забил 19 мячей в 16 встречах за "Боруссию".







