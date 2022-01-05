Свернуть список

«Атлетико» продлил контракт с Корреа

Дата публикации: 05-01-2022

«Атлетико» договорился с Анхелем Корреа о продлении сотрудничества. О переподписании контракта сообщила пресс-служба мадридцев.

«Корреа пролонгировал соглашение до 2026 года. Он будет выходить на поле в красно-белой футболке еще 4 сезона», – говорится в обращении пресс-службы на сайте «матрасников».

За мадридцев Корреа, являющийся воспитанником «Сан-Лоренсо», выступает с декабря 2014 года. В построении игры «матрасников» аргентинец играет важную роль. В текущем сезоне полузащитник провел за «Атлетико» 25 встреч (7 забитых мячей, 4 результативных паса).

Стоимость Корреа равняется 40 млн евро (Transfermarkt.de).

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны ряда клубов АПЛ.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close