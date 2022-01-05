«Ньюкасл» намерен перехватить Азмуна у «Лиона»

Дата публикации: 05-01-2022

У «Лиона» появился конкурент в борьбе за Сердара Азмуна. Иранец попал в сферу интересов «Ньюкасла». Информацией поделилось издание «Daily Mail».



Источник утверждает, что «сороки» готовы побороться за форварда «Зенита». «Лион» уже договорился с Азмуном по условиям личного контракта, но решил дождаться лета, чтобы заполучить его в статусе свободного агента. «Ньюкасл» готов воспользоваться ситуацией и выкупить контракт иранца уже зимой по сниженной цене. В 27-летнем бомбардире англичане видят альтернативу травмированному Каллуму Уилсону.



В сезоне 2021/2022 на счету Азмуна 21 встреча в футболке «Зенита» (10 забитых мячей, 4 голевые передачи).



Ценник на иранца составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).