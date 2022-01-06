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Ганчаренко покинул пост главного тренера «Краснодара»

Дата публикации: 06-01-2022

«Краснодар» досрочно завершил сотрудничество с Виктором Ганчаренко. Информация об этом появилась на сайте «быков».

Вместе с белорусским наставником из «Краснодара» ушли Ермакович и Березуцкий, входившие в его тренерский штаб.

Ранее специалист работал с ЦСКА, «Уфой», «Уралом», «Кубанью» и «БАТЭ». В России Ганчаренко выигрывал Суперкубок страны и дважды становился обладателем серебряных медалей РПЛ вместе с «армейцами».

Ганчаренко возглавил «быков» в апреле 2021 года. По итогам 18 туров команда расположилась на 5-ой строчке в РПЛ, имея в своем активе 29 очков. От «Зенита», лидирующего в чемпионате, клуб отстает на 9 очков.

По данным «Матч ТВ», новым тренером «Краснодара» станет Марко Николич.

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