«Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо»

Дата публикации: 07-01-2022

В Twitter-аккаунте «Refuerzos CASLA» появилась информация об интересе «Динамо» к левому защитнику «Сан-Лоренсо». Речь идет о 21-летнем Николасе Фернандесе Меркау.



Источник уточняет, что аргентинская команда не хочет расставаться с защитником. Однако выгодное финансовое предложение со стороны москвичей вполне может заставить боссов «Сан-Лоренсо» поменять свое решение. При этом на данный момент аргентинцы не получали запросов по своему футболисту.



Меркау связан трудовыми отношениями с «Сан-Лоренсо» до конца 2023 года. В прошедшем сезоне на счету фулбека 18 поединков (2 забитых мяча).



Рыночная стоимость Меркау равняется 1 000 000 евро (согласно «Transfermarkt»).