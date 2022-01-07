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Бэйл может вернуться в «Саутгемптон»

Дата публикации: 07-01-2022

Гарет Бэйл может перебраться в Англию, о чем передает «El Nacional». Опытным валлийцем планирует усилиться «Саутгемптон». Напомним, форвард является воспитанником «святых». За «Саутгемптон» он выступал до 2007 года, после чего перешел в «Тоттенхэм».

Правами на Бэйла владеет «Реал». Срок действия его контракта с мадридцами ограничен июнем 2022 года. «Сливочные» не рассчитывают на форварда в будущем и вряд ли будут продлевать с ним сотрудничество.

В нынешнем сезоне в активе Гарета всего 3 игры в составе «Реала», в которых он отметился 1 забитым мячом. Ценник на 32-летнего нападающего составляет 5 млн евро (Transfermarkt.de).

Источник также сообщает, что сам Бэйл готов вернуться в «Саутгемптон».

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