«Лион» не может договориться с «Зенитом» по стоимости Азмуна

Дата публикации: 09-01-2022

Ресурс «Madein Sport», указывая в качестве источника информации «L’Equipe», рассказал о ходе переговоров по трансферу Сердара Азмуна. У «Лиона», являющегося основным претендентом на центрфорварда, возникли проблемы в согласовании перехода. «Зенит», владеющий правами на иранца, не устраивает сумма компенсации, предложенная французами.



Источник сообщает, что «Лион» оценивает Азмуна в 3 млн евро. Действующий чемпион России же хочет получить за своего подопечного, по меньшей мере, в 2 раза больше.



Уже летом Сердар станет свободным агентом и сможет уйти из петербургского клуба бесплатно, поэтому французская команда считает предложенную сумму справедливой.



В сезоне 21/22 на счету иранца 21 матч (10 голов, 4 ассиста).