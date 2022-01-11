«Вильярреал» готов предложить 20 млн евро за игрока «ПСЖ»

Дата публикации: 11-01-2022

Пабло Сарабия может перебраться в Испанию. Текущий сезон хавбек «ПСЖ» проводит в аренде в «Спортинге».



По данным ресурса «Record», в услугах испанца заинтересован «Вильярреал». Клуб оценивает 29-летнего футболиста в 20 млн евро. Трансфер может состояться в летнее межсезонье.



Сарабия воспитывался в академии «Реала», но закрепиться в основе «сливочных» у него не получилось. «Пари Сен-Жермен» выкупил права на хавбека в 2019 году, заплатив за него 20 млн евро. Соглашение Пабло с «красно-синими» действует до июня 2024 года.



Минувшим летом испанец отправился в аренду в «Спортинг». За португальцев он провел 25 встреч (8 забитых мячей, 5 результативных пасов).



Ценник на Сарабию равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).