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У Кьезы диагностировано повреждение крестообразной связки колена. Игрок перенесет операцию

Дата публикации: 11-01-2022

Один из игроков туринского «Ювентуса» выбыл на длительный срок. Речь о Федерико Кьезе.

Как сообщает пресс-служба «старой синьоры», обследование показало, что у вингера, получившего травму в поединке 21-го тура Серии А с «Ромой», повреждена крестообразная связка колена. В ближайшее время ему будет сделана операция.

Напомним, 24-летний футболист выступает за «Ювентус» с октября 2020 года на правах аренды из «Фиорентины». Временное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года, после чего туринцы должны будут выкупить Федерико за 40 000 000 евро. Кроме того, сумма трансфера может увеличиться еще на 10 млн евро за счет последующих бонусных отчислений.

В этом сезоне на счету итальянца 18 матчей во всех турнирах (2 гола и 3 ассиста).

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