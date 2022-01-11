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«Тоттенхэм» обратился к «Вулверхэмптону» насчет приобретения Траоре

Дата публикации: 11-01-2022

Испанский вингер Адама Траоре, на данном этапе своей карьеры защищающий цвета «Вулверхэмптон Уондерерс», может оказаться в другом английском коллективе. Предметный интерес к игроку проявляет лондонский «Тоттенхэм».

Согласно данным «ESPN», представители «шпор» уже связались с «Вулверхэмптоном» по поводу приобретения 25-летнего футболиста в это трансферное окно. Потенциальная сделка оценивается в 20 миллионов фунтов. Также известно, что сам Адама заинтересован в смене клубной прописки.

Траоре – воспитанник «Барселоны». Стан «волков» он пополнил в 2018 году, перейдя из «Мидлсбро» за € 20 млн.

По ходу сезона 2021/22 полузащитник поучаствовал в 18 играх, в которых не сумел отличиться результативными действиями.

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