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«Бавария» может продлить контракт с Гнабри до 2026 года

Дата публикации: 12-01-2022

Вингер сборной Германии Серж Гнабри, который на клубном уровне представляет «Баварию», может в ближайшее время поставить подпись под новым долгосрочным контрактом с мюнхенцами. Об этом пишет авторитетный инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, в сделке заинтересованы обе стороны. Сейчас переговоры находятся на заключительной стадии. 26-летний футболист должен продлить соглашение с победителем минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги до лета 2026 года.

Напомним, Гнабри начал свою карьеру в рядах лондонского «Арсенала» в 2012 году. За «Баварию» он выступает с 2017-го. До переезда на «Альянц Арену» Серж успел поиграть в футболке «Вердера».

В сезоне 21/22 в активе хавбека 25 встреч за «красных» во всех турнирах, где он отметился 11 забитыми мячами и 7 ассистами.

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