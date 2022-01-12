«Бавария» может продлить контракт с Гнабри до 2026 года

Дата публикации: 12-01-2022

Вингер сборной Германии Серж Гнабри, который на клубном уровне представляет «Баварию», может в ближайшее время поставить подпись под новым долгосрочным контрактом с мюнхенцами. Об этом пишет авторитетный инсайдер Николо Скира.



По данным журналиста, в сделке заинтересованы обе стороны. Сейчас переговоры находятся на заключительной стадии. 26-летний футболист должен продлить соглашение с победителем минувшего розыгрыша немецкой Бундеслиги до лета 2026 года.



Напомним, Гнабри начал свою карьеру в рядах лондонского «Арсенала» в 2012 году. За «Баварию» он выступает с 2017-го. До переезда на «Альянц Арену» Серж успел поиграть в футболке «Вердера».



В сезоне 21/22 в активе хавбека 25 встреч за «красных» во всех турнирах, где он отметился 11 забитыми мячами и 7 ассистами.