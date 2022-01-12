Вратарь «Реала» Лунин может перейти в «Аякс»

Дата публикации: 12-01-2022

«Defensa Сentral» пишет, что «Реал» рассматривает вариант с арендой Андрея Лунина. Голкипер интересен «Аяксу». Команда из Нидерландов видит в украинце потенциальную замену Андре Онана, который по окончании сезона перейдет в «Интер».



Мадридцы согласны на аренду Лунина, но хотят, чтобы в новом клубе вратарь регулярно появлялся на поле.



Украинец перешел в «Реал» в 2018 году. До этого он выступал за луганскую «Зарю». В Мадриде Андрей почти не получает игровой практики. В текущем сезоне он провел за «сливочных» всего 1 встречу (в Кубке Испании против «Алькояно»).



Срок действия контракта Лунина с «Реалом» ограничен летом 2024 года. Стоимость голкипера равняется 3 000 000 евро (по данным «Transfermarkt»).