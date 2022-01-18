Пьянич не хочет возвращаться в «Барселону»

Дата публикации: 18-01-2022

Миралем Пьянич, находящийся в аренде в «Бешикташе», не намерен возвращаться в «Барселону». Хавбеку нравится в турецком клубе, и он хочет продолжить выступление в его составе. Информацией поделился ресурс Sport.es.



Цвета «Бешикташа» босниец защищает с сентября прошлого года в рамках арендного соглашения между турецкой командой и каталонцами. По окончании сезона Пьянич должен будет вернуться в «Барселону», срок действия его контракта с которой истекает в 2024 году. Игроком «сине-гранатовых» он стал летом 2020 года.



В составе «Бешикташа» полузащитник выходил на поле в 18 поединках и отметился 4 голевыми пасами.



Ценник на 31-летнего боснийца равняется 15 млн евро («Transfermarkt»).