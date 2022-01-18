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Гаттузо может возглавить «Эвертон»

Дата публикации: 18-01-2022

Бывший наставник «Фиорентины», «Наполи» и «Милана» может возглавить «Эвертон». Речь о Дженнаро Гаттузо, который с мая прошлого года находится без работы. Об этом на своей странице в «Twitter» сообщил известный журналист Николо Скира.

По словам инсайдера, изначально приоритетной задачей «ирисок» было возвращение в клуб Роберто Мартинеса, ныне руководящего сборной Бельгии. Он уже тренировал «Эвертон» в период с 2013 по 2016 год. Однако боссы Королевской бельгийской ассоциации заявили, что рассчитывают на Мартинеса на грядущем ЧМ-2022.

В итоге «Эвертон» принял решение переключиться на Гаттузо. Первый раунд переговоров с 44-летним итальянским специалистом и его агентом Жорже Мендешом уже состоялся.

Напомним, в минувшее воскресенье пресс-служба «Эвертона» отрапортовала об отставке Рафаэля Бенитеса. Испанец находился у руля команды с лета 2021 года.

В последних 13 матчах АПЛ коллектив из Ливерпуля сумел добыть лишь 1 победу. В данный момент «Эвертон» с 19 очками занимает 16 место в турнирной таблице.

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