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«Зенит» на финальной стадии переговоров по форварду «Интернасьонала» Алберто

Дата публикации: 20-01-2022

«Зенит» близок к подписанию Юри Алберто. Переговоры между петербургской командой и «Интернасьоналем» находятся в заключительной стадии. Новостью поделился «Чемпионат», ссылаясь на 2 источника, владеющие информацией.

«Стороны очень близки к окончательной договоренности. Последние детали сделки должны быть согласованы в течение двух дней», - цитирует источника «Чемпионат».

В «Зените» Алберто должен будет заменить Сердара Азмуна, который в скором времени может уйти из клуба.

Соглашение 20-летнего нападающего с «Интернасьоналом» действует до лета 2025 года. Ценник на бразильца равняется 12 млн евро (Transfermarkt.de).

Ранее СМИ сообщали, что футболист интересен «Барселоне», «Арсеналу» и «Милану».

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