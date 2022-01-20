«Ньюкасл» сделал предложение по трансферу Балотелли

Дата публикации: 20-01-2022

Марио Балотелли может перебраться в английский чемпионат. Подписать нападающего, который сейчас выступает за «Адана Демирспор», намерен «Ньюкасл Юнайтед».



«18-го января англичане направили предложение по Марио. Мы ответили отказом, сообщив, что не намерены продавать своего игрока», - публикует слова президента турецкой команды ресурс «Sport Bible», ссылаясь на «Fanatik».



Соглашение Балотелли с командой из Турции действует до 2024 года. Ее состав форвард пополнил в 2021 году. В сезоне 21/22 у Марио весьма неплохая статистика. В 20 играх он отличился 8 раз и отдал 4 голевые передачи.



Рыночный ценник на 31-летнего футболиста равняется 2,2 млн евро («Transfermarkt»).