«Бенфика» и «Спортинг» хотят арендовать Тринкана

Дата публикации: 27-03-2022

Лиссабонские клубы сразятся за португальского вингера.



Футболист «Барселоны» Франсишку Тринкан попал в сферу интересов «Бенфики» и лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщает издание «Record».



В этом сезоне Тринкан выступает на правах аренды в «Вулверхэмптоне», но английский клуб вряд ли будет активировать опцию выкупа футболиста за 25 млн фунтов. «Бенфика» и «Спортинг» хотят использовать эту ситуацию, чтобы подписать португальца летом.



Действующий контракт 22-летнего хавбека с «сине-гранатовыми» рассчитан до июня 2025 года.



Ранее сообщалось, что «Барселона» может использовать Тринкана в сделке по Адама Траоре.