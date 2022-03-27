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«Бенфика» и «Спортинг» хотят арендовать Тринкана

Дата публикации: 27-03-2022

Лиссабонские клубы сразятся за португальского вингера.

Футболист «Барселоны» Франсишку Тринкан попал в сферу интересов «Бенфики» и лиссабонского «Спортинга». Об этом сообщает издание «Record».

В этом сезоне Тринкан выступает на правах аренды в «Вулверхэмптоне», но английский клуб вряд ли будет активировать опцию выкупа футболиста за 25 млн фунтов. «Бенфика» и «Спортинг» хотят использовать эту ситуацию, чтобы подписать португальца летом.

Действующий контракт 22-летнего хавбека с «сине-гранатовыми» рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может использовать Тринкана в сделке по Адама Траоре.

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