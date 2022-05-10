Де Дзерби вскоре разорвет контракт с «Шахтером» и может возглавить «Наполи»

Дата публикации: 10-05-2022

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби в ближайшие дни расторгнет соглашение с «горняками», поскольку текущий сезон УПЛ не может быть доигран из-за войны на Украине.



Согласно сведениям «Calciomercato», итальянец намерен вернуться в Серию А, где он тренировал «Сассуоло» до того, как возглавил штаб «оранжево-черных» летом 2021 года.



В сотрудничестве с Де Дзерби заинтересован «Наполи», хотя есть вероятность, что Лучано Спаллетти останется у руля неаполитанского клуба по итогам текущего сезона.



Ранее сам Де Дзерби давая интервью итальянской прессе намекнул на скорый уход из «Шахтера». 42-летний специалист сказал следующее: «На самом деле довольно грустный момент. Возможно, это был мой последний день в качестве главного тренера «Шахтера». Я хочу вернуться к нормальной жизни и работать дальше».