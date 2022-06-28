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«Монако» лидирует в гонке за форвардом «Торино»

Дата публикации: 28-06-2022

«Calciomercato» информирует, что «Монако» близок к подписанию Андреа Белотти.

Контракт центрфорварда с «Торино», цвета которого он защищал на протяжении последних 7 лет, истекает на следующей неделе. Стороны не смогли договориться о пролонгации сотрудничества, потому вскоре Белотти станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Андреа может стать игроком «Милана», но переговоры по его переходу в стан «россонери» завершились неудачей.

Источник утверждает, что именно «Монако» считается приоритетным вариантом для Белотти. «Монегаски» предлагают нападающему 3-летний контракт. В княжеском клубе готовы сделать его одним из ключевых игроков команды.

Интерес к Белотти также проявляет «Фиорентина».

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