22:58 ()
Свернуть список

Три топ-клуба Англии поборются за защитника «Интера»

Дата публикации: 25-09-2022

Алессандро Бастони может перебраться на Туманный Альбион. Издание «La Gazzetta dello Sport» информирует, что на защитника «Интера» претендуют сразу 3 английских гранда. Заполучить итальянца в свои ряды хотят «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Переход Бастони может состояться по окончании сезона.

Защитник обучался футболу в структуре «Аталанты», в составе которой он выступал до лета 2017 года, после чего перешел в «Интер». Сумма сделки составила 31,1 млн евро.

В текущем сезоне Бастони провел за миланскую команду 8 встреч, в которых не отметился результативными действиями. Его соглашение с «Интером» истекает в 2024 году.

Рыночная стоимость 23-летнего защитника равняется 60 млн евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close