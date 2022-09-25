Три топ-клуба Англии поборются за защитника «Интера»

Дата публикации: 25-09-2022

Алессандро Бастони может перебраться на Туманный Альбион. Издание «La Gazzetta dello Sport» информирует, что на защитника «Интера» претендуют сразу 3 английских гранда. Заполучить итальянца в свои ряды хотят «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ман Сити». Переход Бастони может состояться по окончании сезона.



Защитник обучался футболу в структуре «Аталанты», в составе которой он выступал до лета 2017 года, после чего перешел в «Интер». Сумма сделки составила 31,1 млн евро.



В текущем сезоне Бастони провел за миланскую команду 8 встреч, в которых не отметился результативными действиями. Его соглашение с «Интером» истекает в 2024 году.



Рыночная стоимость 23-летнего защитника равняется 60 млн евро (Transfermarkt.de).