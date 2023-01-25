05:54 ()
Свернуть список

«Наполи» подписал голкипера «Аталанты» Голлини. В «Фиорентину» поехал Сиригу

Дата публикации: 25-01-2023

«Наполи» арендовал вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Фабрицио Романо сообщает, что итальянец будет в клубе до лета 2024-го.

По словам журналиста, в соглашение аренды включена опция выкупа за 8 000 000 евро.

Последние полсезона Голлини провел в «Фиорентине», где также выступал на правах аренды. Он был вторым вратарем в команде, после Пьетро Перрачано – на его счету всего 9 матчей.

До этого сезон-2021/2022 Голлини находился в аренде в «Тоттенхэме». В лондонском клубе он был задействован 10 раз.

Неаполь, в свою очередь, покинул Сальваторе Сиригу, перебравшийся в «Фиорентину». 36-летний страж ворот подписал полноценный трудовой договор с «фиалками» до конца сезона.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close