«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Эмилиано Мартинеса

Дата публикации: 14-03-2023

«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает возможность приобретения голкипера «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса.



«Шпоры» ищут замену своему вратарю Уго Льорису. Контракт 36-летнего француза рассчитан до лета 2024 года. Предложение по трансферу аргентинца лондонский клуб намерен озвучить в течение ближайших недель.



Мартинес в нынешнем сезоне провел 25 матчей за «львов» во всех турнирах, пропустив 33 гола и семь поединков отыграв «на ноль». Чемпион мира-2022 в составе сборной Аргентины ранее стал лучшим стражем ворот 2022 года по версии FIFA Football Awards.



«Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ, набрав 48 очков. В следующем матче «Шпоры» сыграют с «Саутгемптоном» 18 марта.