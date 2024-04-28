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Майнц - Кёльн 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
28 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Майнц
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Кёльн, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Кёльн
Кёльн
27 Германия вр Робин Центнер
3 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
20 Швейцария зщ Эдимилсон Фернандеш
19 Франция зщ Антони Каси
2 Австрия зщ Филипп Мвене
31 Германия пз Доминик Кор
23 Франция пз Жозуа Гилявоги
18 Германия пз Надим Амири
43 Германия нп Браян Груда
29 Германия нп Жонатан Буркардт
9 Австрия нп Карим Онисиво
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Германия зщ Бенно Шмиц
4 Германия зщ Тимо Хюберс
24 Германия зщ Юлиан Хабот
35 Германия зщ Макс Финкгрефе
22 Дания пз Якоб Кристенсен
6 Германия пз Эрик Мартель
29 Германия нп Ян Тильман
11 Австрия нп Флориан Кайнц
40 Германия нп Фарид Алиду
9 Германия нп Джан-Лука Вальдшмидт
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Кёльн0 : 0Майнц
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Кёльн1 : 1Майнц
21.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц5 : 0Кёльн
09.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн3 : 2Майнц
21.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Майнц1 : 1Кёльн
11.04.2021 Германия - Бундеслига 28-й тур Кёльн2 : 3Майнц
12.12.2020 Германия - Бундеслига 11-й тур Майнц0 : 1Кёльн
17.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн2 : 2Майнц
25.10.2019 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц3 : 1Кёльн
07.04.2018 Германия - Бундеслига 29-й тур Кёльн1 : 1Майнц
21.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Майнц
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Майнц4 : 1
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Майнц4 : 0
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 0Майнц
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Майнц2 : 0
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 2
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 0Кёльн
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Кёльн2 : 1
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 1 : 1Кёльн
15.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн1 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер3181
2
Лига чемпионов
Бавария3169
3
Лига чемпионов
Штутгарт3164
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг3162
5
Лига Европы
Боруссия Д3157
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф3145
7 Фрайбург3140
8 Аугсбург3139
9 Хоффенхайм3139
10 Вердер3137
11 Хайденхайм3034
12 Вольфсбург3134
13 Боруссия М3031
14 Бохум3130
15 Унион3029
16 Майнц3027
17
Зона вылета
Кёльн3022
18
Зона вылета
Дармштадт 983017

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