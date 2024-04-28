Майнц - Кёльн 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
28 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 31-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Кёльн, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Кёльн
Кёльн
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|20
|зщ
|Эдимилсон Фернандеш
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|31
|пз
|Доминик Кор
|23
|пз
|Жозуа Гилявоги
|18
|пз
|Надим Амири
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|9
|нп
|Карим Онисиво
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|22
|пз
|Якоб Кристенсен
|6
|пз
|Эрик Мартель
|29
|нп
|Ян Тильман
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|40
|нп
|Фарид Алиду
|9
|нп
|Джан-Лука Вальдшмидт
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|21.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|17.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|25.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|31
|81
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|31
|69
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|31
|64
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|31
|62
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|31
|57
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|31
|45
|7
|Фрайбург
|31
|40
|8
|Аугсбург
|31
|39
|9
|Хоффенхайм
|31
|39
|10
|Вердер
|31
|37
|11
|Хайденхайм
|30
|34
|12
|Вольфсбург
|31
|34
|13
|Боруссия М
|30
|31
|14
|Бохум
|31
|30
|15
|Унион
|30
|29
|16
|Майнц
|30
|27
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|30
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|30
|17