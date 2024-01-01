Ноттингем - Манчестер Сити 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
28 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Сити, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Сити
Манчестер
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|40
|зщ
|Мурилло
|43
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|28
|пз
|Данило
|21
|пз
|Энтони Эланга
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|16
|пз
|Николас Домингес
|11
|нп
|Крис Вуд
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родри
|47
|пз
|Фил Фоден
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Нуну Эшпириту Санту
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|6 : 0
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|02.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|17.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 1
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|77
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|76
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|35
|75
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|34
|66
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|54
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|53
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|49
|9
|Челси
|32
|47
|10
|Вулверхэмптон
|35
|46
|11
|Борнмут
|34
|45
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|44
|13
|Фулхэм
|35
|43
|14
|Кристал Пэлас
|35
|40
|15
|Эвертон
|35
|36
|16
|Брентфорд
|35
|35
|17
|Ноттингем Форест
|34
|26
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|35
|25
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|35
|24
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|35
|16