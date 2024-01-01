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Ноттингем - Манчестер Сити 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
28 Апреля 2024 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ноттингем Форест
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Сити, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Сити
Манчестер
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
40 Бразилия зщ Мурилло
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
28 Бразилия пз Данило
21 Швеция пз Энтони Эланга
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
16 Аргентина пз Николас Домингес
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родри
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити2 : 0Ноттингем Форест
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ноттингем Форест1 : 1Манчестер Сити
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Сити6 : 0Ноттингем Форест
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ноттингем Форест2 : 2
07.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 1Ноттингем Форест
02.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест3 : 1
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 1
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 0 : 4Манчестер Сити
20.04.2024 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити1 : 0
17.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 1 3 : 4
13.04.2024 Англия - Премьер-лига 33-й тур Манчестер Сити5 : 1
09.04.2024 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч 3 : 3Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал3477
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити3376
3
Лига чемпионов
Ливерпуль3575
4
Лига чемпионов
Астон Вилла3466
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур3260
6 Манчестер Юнайтед3454
7 Ньюкасл Юнайтед3453
8 Вест Хэм Юнайтед3549
9 Челси3247
10 Вулверхэмптон3546
11 Борнмут3445
12 Брайтон энд Хоув Альбион3344
13 Фулхэм3543
14 Кристал Пэлас3540
15 Эвертон3536
16 Брентфорд3535
17 Ноттингем Форест3426
18
Зона вылета
Лутон Таун3525
19
Зона вылета
Бёрнли3524
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед3516

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