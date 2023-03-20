«Челси» видит в голкипере «Интера» Онане замену Кепе

Дата публикации: 20-03-2023

Андре Онана привлек внимание «Челси». Информацией поделился ресурс «Calciomercato».



Руководство «аристократов» считает, что вратарская позиция является проблемной для клуба. Лондонцы готовы завершить сотрудничество с Эдуаром Менди и Кепой Аррисабалагой и сделать ставку на другого кипера. В «Челси» уверены, что Онана сможет стать первым номером команды.



Камерунец находится в «Интере» с лета 2022 года. Соглашение 26-летнего стража ворот с «нерадзурри» действует до июня 2027 года. В нынешнем сезоне Онана был задействован в 27 встречах (14 игр без пропущенных мячей).



Transfermarkt.de оценивает Андре в 14 млн евро.



В 2022 году Онана решил завершить международную карьеру. В его активе 34 матча за сборную Камеруна.