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«Челси» видит в голкипере «Интера» Онане замену Кепе

Дата публикации: 20-03-2023

Андре Онана привлек внимание «Челси». Информацией поделился ресурс «Calciomercato».

Руководство «аристократов» считает, что вратарская позиция является проблемной для клуба. Лондонцы готовы завершить сотрудничество с Эдуаром Менди и Кепой Аррисабалагой и сделать ставку на другого кипера. В «Челси» уверены, что Онана сможет стать первым номером команды.

Камерунец находится в «Интере» с лета 2022 года. Соглашение 26-летнего стража ворот с «нерадзурри» действует до июня 2027 года. В нынешнем сезоне Онана был задействован в 27 встречах (14 игр без пропущенных мячей).

Transfermarkt.de оценивает Андре в 14 млн евро.

В 2022 году Онана решил завершить международную карьеру. В его активе 34 матча за сборную Камеруна.

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