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Бруно Гимарайнс продлил контракт с «Ньюкаслом»

Дата публикации: 24-09-2023

«Ньюкасл» пролонгировал сотрудничество с Бруно Гимарайнсом до середины 2028 года. Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.

Отступные за бразильца по новому соглашению составят порядка 100 млн фунтов (около 115 млн евро). Опорник доволен своим положением в «Ньюкасле», потому он был рад продлить контракт с «сороками».

Прежнее соглашение с 25-летним футболистом было рассчитано до лета 2026 года. За «Ньюкасл» он выступает с января 2022 года. Англичане выкупили его контракт у «Лиона» за 42 000 000 евро. С момента перехода Гимарайнс выходил на поле в составе «сорок» в 63 играх, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами.

Transfermarkt.de оценивает полузащитника в € 70 млн.

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