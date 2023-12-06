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Источник: ЦСКА предложил 3,2 млн евро за футболиста из третьего дивизиона Италии

Дата публикации: 06-12-2023

Омар Коррейя может сменить «Триестину» на ЦСКА.

Как пишет «Trivenet Goal», «армейцы» рассматривают вариант с подписанием француза, выступающего за команду из 3-го итальянского дивизиона.

ЦСКА готов выложить за 23-летнего опорника 3,2 млн евро. Более выгодного предложения по французу у «Триестины» нет. Среди претендентов на футболиста также значатся «Ференцварош» и «Цюрих», но они оценивают его в сумму не больше 2,5 млн евро.

Коррейя входит в число ключевых игроков «Триестины», поэтому клуб не планирует расставаться с ним в январе. Боссы команды хотят, чтобы француз доиграл этот сезон за «Триестину».

Рыночный ценник на полузащитника равняется 0,4 млн евро (Transfermarkt.de). В 22 игре нынешнего сезона Коррейя отметился 1 голевым пасом.

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