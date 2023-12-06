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Корреа может сменить «Атлетико» на клуб Серии А

Дата публикации: 06-12-2023

Анхель Корреа может продолжить карьеру в Серии А.

«TodoFichajes» сообщает об интересе к вингеру «Атлетико» со стороны «Ромы». Римляне подыскивают замену на случай расставания с Тэмми Абрахамом и рассматривают аргентинца в качестве одного из потенциальных новобранцев.

На покупку Корреа «Рома» готова выделить порядка 35 млн евро при условии, что команда продаст Абрахама.

Аргентинец стал игроком «Атлетико» в 2015 году. В сезоне 2023/2024 в активе 28-летнего футболиста 16 игр в составе «матрасников», в которых он отличился 3 раза и отдал 1 результативную передачу.

С мадридцами Анхель связан трудовыми отношениями до середины 2026 года.

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