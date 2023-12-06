01:48 ()
Свернуть список

Тер Штеген принял решение лечь на операцию

Дата публикации: 06-12-2023

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген объявил о принятом решении лечь на операцию.

«После консультаций с медицинской командой клуба и различными сопутствующими экспертами мы решили пойти на хирургическую операцию», – заявил 31-летний немец.

Напомним, во время международной паузы Тер Штеген получил повреждение спины. Консервативное лечение не принесло ожидаемого результата, поэтому предпочтительным стал вариант с хирургическим вмешательством.

Рассматривалась также возможность продолжить восстановление без операции, что означало бы паузу в несколько недель, однако при этом оставался риск рецидива. Операция же гарантированно означает пропуск голкипером более шести недель. В последних матчах в воротах «Барселоны» играл резервный кипер Иньяки Пенья.

«Сине-гранатовые» тем временем уже ищут краткосрочную замену тер Штегену. Сообщалось, что клуб рассматривает вариант подписания экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в зимнее трансферное окно.

Тер Штеген выступает за «блаугранас» с 2014 года. В конце лета он продлил контракт с клубом до 2028 года.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close