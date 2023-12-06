Защитник «Ливерпуля» Матип может пропустить несколько месяцев

Дата публикации: 06-12-2023

Центрбек «Ливерпуля» Жоэль Матип рискует выбыть на длительный срок.



Камерунец получил повреждение связок колена в игре 14-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (4:3). В ближайшее время ожидаются результаты МРТ, которое прошел игрок, однако существует вероятность, что Жоэль пропустит несколько месяцев. Об этом пишет «The Guardian».



В текущем сезоне 32-летний Матип провел 14 матчей за «красных» во всех турнирах. Всего в составе «Ливерпуля» защитник сыграл более 200 матчей, а встреча с «дачниками» стала для Матипа 150-й в рамках чемпионата Англии за «мерсисайдцев».



Команда Юргена Клоппа занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Сегодня «Ливерпуль» проведет поединок с «Шеффилд Юнайтед».