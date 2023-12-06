Куртуа не сыграет на чемпионате Европы-2024

Дата публикации: 06-12-2023

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа не сыграет на предстоящем Евро-2024.



Об этом сообщил сам голкипер. Куртуа заявил, что планирует провести полноценную подготовку в лагере «бланкос» во время летнего межсезонья, дабы лучше подготовиться к чемпионату Испании 2024/25.



Куртуа порвал крестообразную связку левого колена во время тренировки в августе и выбыл на полгода. Теоретически существует вероятность возвращения Тибо в строй к концу текущего сезона, однако игрок не намерен форсировать свое восстановление.



«Реал» в экстренном порядке арендовал на текущий сезон кипера «Челси» Кепу Аррисабалагу. «Третьим» номером «королевского клуба» является Андрей Лунин, который в текущем сезоне успешно подменял травмированных Куртуа и Кепу (семь матчей, четыре из которых – «на ноль»).



Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи европейского первенства примут арены в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.



Источник – «Marca».