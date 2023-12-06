«Ювентус» ищет варианты для подписания Судакова
«Ювентус» продолжает поиски вариантов для подписания украинского хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.
Как пишет газета «Tuttosport», «горняки» требуют за Судакова 25 млн евро, однако «Юве» эта сумма кажется завышенной.
У «старой синьоры» есть и другие кандидаты, кроме Судакова, но они также не являются идеальными. Доменико Берарди из «Сассуоло» в 2024 исполнится уже 30, а Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед» выглядит еще менее приемлемым трансфером в финансовом плане.
Поэтому в Турине продолжают обсуждать вариант с Судаковым и задумываются над тем, чтобы в угоду подписания Георгия продать английского вингера Сэмюэла Илинг-Джуниора, который вызывает интерес у ряда клубов английской Премьер-лиги, в частности «Тоттенхэма».
Массимилиано Аллегри пока что не рассчитывает на 20-летнего парня в первой команде, и его продажа сможет дать клубу нужные средства для покупки украинца.