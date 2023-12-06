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«Ювентус» ищет варианты для подписания Судакова

Дата публикации: 06-12-2023

«Ювентус» продолжает поиски вариантов для подписания украинского хавбека «Шахтера» Георгия Судакова.

Как пишет газета «Tuttosport», «горняки» требуют за Судакова 25 млн евро, однако «Юве» эта сумма кажется завышенной.

У «старой синьоры» есть и другие кандидаты, кроме Судакова, но они также не являются идеальными. Доменико Берарди из «Сассуоло» в 2024 исполнится уже 30, а Джейдон Санчо из «Манчестер Юнайтед» выглядит еще менее приемлемым трансфером в финансовом плане.

Поэтому в Турине продолжают обсуждать вариант с Судаковым и задумываются над тем, чтобы в угоду подписания Георгия продать английского вингера Сэмюэла Илинг-Джуниора, который вызывает интерес у ряда клубов английской Премьер-лиги, в частности «Тоттенхэма».

Массимилиано Аллегри пока что не рассчитывает на 20-летнего парня в первой команде, и его продажа сможет дать клубу нужные средства для покупки украинца.

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