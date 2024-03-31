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Месси назвал главных претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы

Дата публикации: 31-03-2024

Лионель Месси рассказал, кто, по его мнению, сможет претендовать на награду «Золотой мяч» от издания «France Football» в будущем.

«В скором времени мы можем стать свидетелями красивого соперничества между Холандом, Винисиусом и Мбаппе. Мне кажется, пока еще весьма юный Ямаль, выступающий за «Барселону», однажды тоже сможет побороться за эту награду. Будут и другие имена, новые футболисты, о которых миру пока ничего неизвестно», - публикует заявление аргентинца «L'Equipe».

Сам Месси, в настоящее время защищающий цвета «Интер Майами», был обладателем «Золотого мяча» 8 раз. Всего в его активе 44 трофея.

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