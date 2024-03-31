«Ливерпуль» заплатит 15 млн евро «Спортингу» в случае приглашения Аморима на пост тренера

Дата публикации: 31-03-2024

В случае назначения тренером «Ливерпуля» Рубена Аморима «Спортинг» сможет рассчитывать на компенсацию в размере 15 000 000 евро. Информацию со ссылкой на «Daily Telegraph» разместил ресурс «Sky Sports».



После решения Хаби Алонсо остаться в «Байере» еще на 1 сезон, боссы «Ливерпуля» начали поиски иных кандидатов на должность наставника команды. Англичане рассматривают вариант с приглашением Аморима, возглавляющего «Спортинг». Однако за него придется заплатить компенсацию лиссабонскому клубу.



Ранее СМИ писали, что Аморим и Алонсо значатся в списке «Ливерпуля» в качестве потенциальных сменщиков Юргена Клоппа. Последний ранее сообщил, что летом покинет «мерсисайдцев».