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Холанд-старший готовит трансфер сына в Испанию

Дата публикации: 31-03-2024

Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга Холанда, а также агент футболиста Рафаэла Пимента уже несколько месяцев прорабатывают вариант с переездом бомбардира «Ман Сити» в Испанию (источник - Sport.es).

В качестве продолжения карьеры норвежца рассматриваются «Барселона» и «Реал». Другие клубы Эрлингу не интересны.

При этом переход в «Реал» на данный момент представляется более вероятным. Отношения Холанда-старшего с руководством «сливочных» являются более доверительными. Так, в январе ему сообщили о трансфере Мбаппе в Мадрид по окончании сезона. При этом с «Барселоной» отец форварда «горожан» также контактирует.

Контрактное соглашение Холанда с «Манчестер Сити» истекает в 2027 году. Рыночный ценник на 23-летнего игрока составляет 180 млн евро («Transfermarkt»).

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