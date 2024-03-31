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«Ливерпулю» предложили защитника с ценником в 60 млн евро

Дата публикации: 31-03-2024

Ближайшим летом «Ливерпуль» может лишиться Жоэля Матипа, трудовые отношения которого с «мерсисайдцами» действуют до конца сезона. В связи с этим клуб активно ищет футболиста на замену камерунцу.

«SportsZone» информирует, что «Ливерпулю» предложили услуги Гонсалу Инасиу, принадлежащего «Спортингу». Отмечается, что англичане давно наблюдают за его игрой.

По данным «Goal», контракт 22-летнего Гонсалу включает условие по отступным, которые составляют 60 000 000 евро.

Инасиу обучался футболу в академии «Спортинга». В нынешнем сезоне в активе центрдефа 38 встреч за «зелено-белых» (4 забитых мяча, 1 результативная передача). Соглашение Инасиу с клубом действует до лета 2027 года.

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