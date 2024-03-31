Миранчук входит в шестерку лучших ассистентов в топ-5 лигах Европы в 2024 году

Дата публикации: 31-03-2024

Алексея Миранчука включили в шестерку лучших ассистентов 2024 года из числа игроков, представляющих топ-5 европейских лиг. Информацией поделился ресурс «Opta Sports».



Россиянину удалось подняться на столь высокую строчку благодаря ассисту, сделанному им во вчерашней встрече с «Наполи». Сама игра завершилась разгромной победой «Аталанты» (3:0), за которую выступает Алексей. В этом матче хавбек сборной России также отметился голом в ворота неаполитанцев.



Лидером списка стал Де Брейне из «Ман Сити», на счету которого 11 результативных пасов. Далее разместились Эрнандес, представляющий «Милан», и Гримальдо из «Байера» (по 8 голевых передач). По 7 ассистов, помимо Миранчука, сделали Уильямс, принадлежащий «Атлетику», и Маккенни из «Ювентуса».