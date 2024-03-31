Инсайдер Романо рассказал о ситуации с Луниным в «Реале»

Дата публикации: 31-03-2024

Мадридский «Реал» не поменял своих планов в отношении голкипера Андрея Лунинина, передает журналист Фабрицио Романо.



По данным источника, в Мадриде хотят, чтобы 25-летний украинец остался и был частью их проекта, даже если в следующем сезоне место в основе снова получит Тибо Куртуа.



Романо напомнил, что сообщал о готовности контрактного предложения «Реала» Лунину две недели назад. Сейчас он добавил, что «сливочные» уверены в обновлении соглашения с вратарем. Действующий контракт Андрея рассчитан до конца июня 2025 года.



В сезоне-23/24 украинский футболист принял участие в 23 матчах «Реала» во всех турнирах, пропустив 19 голов и 10 раз оставив свои ворота «сухими».