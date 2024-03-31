Агент: Джикия рассматривает возможность продолжить карьеру в Европе

Дата публикации: 31-03-2024

Агент Вадим Шпинёв, клиентом которого является защитник «Спартака» Георгий Джикия, поведал о будущем 30-летнего футболиста.



«Я занимаюсь работой по трудоустройству Джикии. Конечно, диалог с руководителями «Спартака» есть, но надо понимать, что Георгий имеет право на свои планы.



Сейчас рассматриваем различные варианты продолжения карьеры в Европе. Турция? А почему нет? Мы открыты к диалогу с любым клубом», - сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.



Напомним, Джикия пополнил ряды «Спартака» в 2017 году. С тех пор он провел 213 матчей, в которых сумел отметиться 5 голами и 11 ассистами. В текущем розыгрыше РПЛ центрдеф появился на поле только в 7 встречах (457 минут).



Transfermarkt.de оценивает россиянина в 5 миллионов евро. Контракт Георгия с «народной командой» истекает 31 мая.