11:40 ()
Свернуть список

Из «Краснодара» может уйти защитник

Дата публикации: 01-04-2024

«Евро-Футбол.Ру» утверждает, что Кайо может завершить сотрудничество с «Краснодаром».

Соглашение 28-летнего бразильца с «быками» действует до лета 2024 года. В связи с этим по окончании сезона защитник станет свободным агентом. Стороны еще не продлили контракт. Более того, «чёрно-зелёные» пока не планируют пролонгировать трудовой договор с Кайо.

Состав российской команды футболист пополнил в 2019 году. «Краснодар» выкупил его контракт у португальской «Санта-Клары». Сумма трансфера составила 3 млн евро. В текущем сезон Кайо много пропустил из-за травмы. На счету центрального защитника всего 8 встреч (1 забитый мяч).

Ориентировочный ценник на бразильца составляет 1,8 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close