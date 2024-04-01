Из «Краснодара» может уйти защитник

Дата публикации: 01-04-2024

«Евро-Футбол.Ру» утверждает, что Кайо может завершить сотрудничество с «Краснодаром».



Соглашение 28-летнего бразильца с «быками» действует до лета 2024 года. В связи с этим по окончании сезона защитник станет свободным агентом. Стороны еще не продлили контракт. Более того, «чёрно-зелёные» пока не планируют пролонгировать трудовой договор с Кайо.



Состав российской команды футболист пополнил в 2019 году. «Краснодар» выкупил его контракт у португальской «Санта-Клары». Сумма трансфера составила 3 млн евро. В текущем сезон Кайо много пропустил из-за травмы. На счету центрального защитника всего 8 встреч (1 забитый мяч).



Ориентировочный ценник на бразильца составляет 1,8 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).