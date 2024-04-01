Босс «МЮ» готовит чистку состава – названа первая жертва

Дата публикации: 01-04-2024

Летом «Манчестер Юнайтед» ждет обновление состава.



Согласно сведениям «Daily Mirror», новый владелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф недоволен текущим сезоном, и считает, что команде нужна свежая кровь. Летом он намерен избавиться от ряда исполнителей, заменив их на молодых, но уже состоявшихся футболистов с потенциалом для прогресса.



Один из тех, кому укажут на дверь – полузащитник Кристиан Эриксен. Отмечается, что агент 32-летнего датчанина уже начал поиск нового места работы для своего подопечного.



Эриксен присоединился к «МЮ» в июле 2022 года на правах свободного агента. В этом розыгрыше чемпионата Англии он выходил на поле всего 16 раз (1 гол / 1 ассист).



Ориентировочная стоимость хавбека, по версии сайта Transfermarkt.de, – € 10 млн.