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Источник: «Матч ТВ» может остаться без Лиги чемпионов

Дата публикации: 01-04-2024

«Матч ТВ» может лишиться возможности показывать игры ЛЧ в сезоне 2024/2025. Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом «Мутко против», трансляцию матчей турнира, вероятнее всего, будет вести «Okko».

«Приобрести права напрямую не было возможности. В УЕФА приняли решение оформить сделку посредством казахстанской компании. В итоге они были переданы без тендера организации «Quest Media», связанной с экс-директором по маркетингу РПЛ Евгением Савиным, букмекерской конторой и Сергеем Прядкиным, ранее занимавшим должность президента РПЛ», - вещает Telegram-канал.

В «Матч ТВ» 2 раза пытались согласовать цену покупки прав, но запрашиваемая сумма с добавлением «букмекерского инвентаря» грозила каналу серьезными убытками. Теперь же в борьбу за показ Лиги чемпионов вступил «Okko».

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