Де Дзерби хочет возглавить топ-клуб и готов покинуть «Брайтон»

Дата публикации: 01-04-2024

Роберто Де Дзерби намерен попробовать свои силы в другом клубе. Ближайшим летом специалист может завершить сотрудничество с «Брайтоном», которым он руководит сейчас. Информацию разместил в социальной сети «Х» Николо Скира.



Ранее сообщалось, что Де Дзерби в качестве возможного кандидата на должность тренера рассматривают сразу в 3 европейских топ-клубах. Речь идет о «Барселоне», «Ливерпуле» и «Баварии».



Итальянец получил назначение в «Брайтон» осенью 2022 года. Трудовой договор Де Дзерби с «чайками» действует до лета 2026 года.



В текущем сезоне его подопечные по итогам 28 туров располагаются на 9-м месте в АПЛ, имея в своем активе 42 набранных очка. Выступление в Лиге Европы «Брайтон» завершил на стадии 1/8 финала, уступив «Роме».