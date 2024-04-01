11:41 ()
Свернуть список

Де Дзерби хочет возглавить топ-клуб и готов покинуть «Брайтон»

Дата публикации: 01-04-2024

Роберто Де Дзерби намерен попробовать свои силы в другом клубе. Ближайшим летом специалист может завершить сотрудничество с «Брайтоном», которым он руководит сейчас. Информацию разместил в социальной сети «Х» Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Де Дзерби в качестве возможного кандидата на должность тренера рассматривают сразу в 3 европейских топ-клубах. Речь идет о «Барселоне», «Ливерпуле» и «Баварии».

Итальянец получил назначение в «Брайтон» осенью 2022 года. Трудовой договор Де Дзерби с «чайками» действует до лета 2026 года.

В текущем сезоне его подопечные по итогам 28 туров располагаются на 9-м месте в АПЛ, имея в своем активе 42 набранных очка. Выступление в Лиге Европы «Брайтон» завершил на стадии 1/8 финала, уступив «Роме».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close