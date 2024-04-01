«Бавария» и «Арсенал» интересуются хавбеком «Реал Сосьедада»

Дата публикации: 01-04-2024

Мартин Субименди может продолжить карьеру в более статусном клубе.



Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, опорный полузащитник «Реал Сосьедада» по-прежнему остается желанной целью лондонского «Арсенала». «Пушкари» намерены подписать 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.



Отмечается, что в соглашении испанца с «бело-голубыми» есть пункт об отступных в размере 60 000 000 евро.



Ранее СМИ сообщали об интересе к Мартину со стороны мюнхенской «Баварии».



Субименди – воспитанник академии «Сосьедада». В сезоне 2023/24 хавбек был задействован в 43 поединках во всех турнирах (4 забитых мяча и 1 голевой пас).