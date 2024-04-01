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«Бавария» и «Арсенал» интересуются хавбеком «Реал Сосьедада»

Дата публикации: 01-04-2024

Мартин Субименди может продолжить карьеру в более статусном клубе.

Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, опорный полузащитник «Реал Сосьедада» по-прежнему остается желанной целью лондонского «Арсенала». «Пушкари» намерены подписать 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что в соглашении испанца с «бело-голубыми» есть пункт об отступных в размере 60 000 000 евро.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Мартину со стороны мюнхенской «Баварии».

Субименди – воспитанник академии «Сосьедада». В сезоне 2023/24 хавбек был задействован в 43 поединках во всех турнирах (4 забитых мяча и 1 голевой пас).

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