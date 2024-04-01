Полузащитник «Лестера» нужен двум клубам АПЛ

Дата публикации: 01-04-2024

«Ман Юнайтед» и «Брайтон» нацелились на трансфер центрального полузащитника «Лестер Сити» Кирнана Дьюсбери-Холла, о чем информирует журналист Бен Джейкобс.



Как известно, «Брайтон» хотел усилить свой состав данным футболистом зимой, но боссы «лис» отказались продавать Дьюсбери-Холла. «Чайки» продолжают следить за прогрессом 25-летнего англичанина и готовы предпринять еще одну попытку, чтобы заполучить хавбека в летнее межсезонье.



Также отмечается, что Кирнана, который является одним из лучших игроков «Лестера» в нынешнем сезоне, хочет видеть на «Олд Траффорд» главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг.



Дьюсбери-Холл провел 38 матчей в Чемпионшипе, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач. Команда под руководством итальянца Энцо Марески набрала 85 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице.



Интернет-ресурс «Transfermarkt» оценивает англичанина в 30 миллионов евро.