«Челси» продлил контракт с Гилкристом

Дата публикации: 02-04-2024

Центральный защитник Алфи Гилкрист подписал новый контракт с «Челси». Об этом рапортует пресс-служба клуба АПЛ.



Соглашение 20-летнего англичанина рассчитано до конца июня 2026 года. Оно также включает в себя опцию продления еще на один год.



«Заключение новой сделки с «Челси» – огромная радость для меня и моей семьи. На поступившее предложение я ответил без раздумий. Хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба за доверие», - заявил Гилкрист.



Защитник находится в системе «Челси» с 2014 года. В нынешнем сезоне Алфи принял участие в 12 матчах (246 минут) за лондонцев во всех соревнованиях, в которых не отметился результативными действиями.