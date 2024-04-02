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«Бавария» определила двух главных претендентов на должность тренера

Дата публикации: 02-04-2024

После того, как Хаби Алонсо официально заявил о продолжении карьеры в «Байере», «Бавария» сократила список претендентов на должность тренера до двух специалистов, а именно: наставника «Брайтона» Роберто Де Дзерби и нынешнего рулевого сборной Германии Юлиана Нагельсманна. В качестве источника информации выступает «Sky Germany».

Минусом приглашения Де Дзерби будет клаусула в его контракте в размере 10-15 миллионов евро, однако сам итальянец уже сказал, что еще не определился с тем, стоит ли продолжать карьеру в «Брайтоне».

Что касается Нагельсманна, он может покинуть сборную Германии после Евро-2024, однако немецкая ассоциация сейчас пытается согласовать с ним продление контракта, несмотря на нестабильные результаты команды перед домашним чемпионатом Европы.

Напомним, в феврале 2024 года «Бавария» объявила, что летом Томас Тухель покинет свой пост.

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