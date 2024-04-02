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«Милан» продолжает интересоваться талантом «Шальке»

Дата публикации: 02-04-2024

Ассан Уэдраого может перебраться из «Шальке» в «Милан», передает журналист портала «Calciomercato» Даниэле Лонго.

«Россонери» ведут переговоры с окружением 17-летнего немца. Отмечается, что «Милан» следит за Уэдраого с ноября прошлого года.

Главный скаут «Милана» Джоффри Монкада изучает возможность подписания игрока в летнее трансферное окно. В контракте центрального полузащитника с «Шальке», рассчитанном до 30 июня 2027 года, предусмотрена клаусула в размере 15 миллионов евро. Однако итальянский топ-клуб надеется получить скидку.

Уэдраого также находится в сфере интересов ряда представителей Бундеслиги, в том числе «Баварии» и «РБ Лейпциг».

Сезон-23/24 «Шальке» проводит во второй Бундеслиге. На счету Ассана 13 встреч, с одним голом и двумя ассистами. Более 10 матчей он пропустил из-за травм.

Портал «Transfermarkt» оценивает воспитанника «горняков» в 8 000 000 евро.

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