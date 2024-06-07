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«Локомотив» объявил о продлении контракта с Галактионовым

Дата публикации: 07-06-2024

«Локомотив» пролонгировал трудовые отношения с Михаилом Галактионовым. Стороны подписали контракт до середины 2026 года. Информация появилась на сайте московского клуба.

Ранее СМИ писали, что зарплата Галактионова останется на прежнем уровне (5 млн рублей в месяц).

«Хотим пожелать Михаилу Михайловичу удачи, поступательного движения вперед, командного прогресса и побед с «Локомотивом», - написала пресс-служба «зелёно-красных».

Галактионова назначили тренером «Локо» осенью 2022 года. В сезоне 2023/2024 его подопечные с 53 набранными очками финишировали на 4-й позиции в РПЛ.

На клубном уровне специалист также работал с грозненским «Ахматом» и нижегородским «Пари НН».

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